Onderzoek: werk IND’ers complexer

Het is voor medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de afgelopen twaalf jaar moeilijker geworden een asielbesluit te nemen. Steeds meer informatie moet worden meegewogen en er zijn taken bijgekomen, terwijl medewerkers gemiddeld minder ervaren zijn. Dat meldt de IND na een onderzoek over de jaren 2010 tot en met 2022.

Een van de onderzoekers zegt dat medewerkers de toegenomen complexiteit merken doordat het werk meer tijd kost en inhoudelijk ingewikkelder is. Zogenoemde gehoren zouden steeds langer worden en asielbesluiten steeds uitgebreider en ingewikkelder.

Zo beoordeelde de IND in het verleden de geloofwaardigheid van het vluchtverhaal in zijn geheel, maar nu beoordelen medewerkers over elk onderdeel van het verhaal apart of dat deel geloofwaardig is, en volgt daar dan weer een totale beoordeling uit.

Voor het onderzoek werden gesprekken gevoerd met vijftig IND’ers en samenwerkingspartners, waarbij volgens de onderzoekers op een gegeven moment “datasaturatie” was bereikt, een verzadigingspunt. Er waren zoveel interviews gehouden dat uit de laatste gesprekken nog nauwelijks nieuwe elementen naar voren kwamen, zo staat in het rapport.