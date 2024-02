Rechtbank vonnist in cocaïnezaak Quincy Promes

De rechtbank in Amsterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen profvoetballer Quincy Promes waarin hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de smokkel van in totaal ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

Het Openbaar Ministerie heeft negen jaar cel tegen de 32-jarige oud-Ajacied geëist. Promes heeft zijn strafproces niet bijgewoond. Hij heeft ook geen verklaring afgelegd, omdat de politie hem in het onderzoek nooit heeft kunnen horen. Promes bleef in Rusland, waar hij uitkomt voor voetbalclub Spartak Moskou. Volgens zijn advocaten vond de voetballer zijn “arbeidsrechtelijke verplichtingen” belangrijker dan medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek. Pogingen om op dit punt tot afspraken te komen met het OM zijn gestrand.

De cokesmokkel vond eind januari 2020 plaats. Het ging om twee partijen op een containerschip uit Brazilië, verstopt in een lading zakken zeezout. De smokkelaars konden een partij van 650 kilo van boord halen. De douane onderschepte de tweede partij van ruim 712 kilo. Het bewijs tegen Promes bestaat vooral uit een reeks onderschepte cryptoberichten. Uit die chats blijkt volgens het OM dat Promes zich intensief bemoeide met de smokkel. Tips uit het criminele milieu waren aanleiding voor het onderzoek.

Tegen medeverdachte Marylio V.(32) uit Purmerend, een familielid van Promes, heeft justitie acht jaar cel geëist. Hij zou als rechterhand van Promes hebben gefungeerd. De voetbalprof was belangrijker in het criminele geheel, aldus het OM, omdat hij fors in het transport zou hebben geïnvesteerd.

Promes werd vorig jaar veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor een steekpartij op een feest in Abcoude. Deze zaak loopt nog in hoger beroep. In een civiele procedure bepaalde het hof vorige week dat Promes het slachtoffer, een neef van de voetballer, schadevergoeding moet betalen. De hoogte daarvan staat nog niet vast.