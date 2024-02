Politie op zoek naar weggelopen tbs’er van Groningse kliniek

De politie is dringend op zoek naar een tbs’er die vorige week woensdag tijdens begeleid verlof ervandoor is gegaan. Het gaat om de 33-jarige Mouloud M. uit Enschede die in de Van Mesdag-kliniek in Groningen verbleef.

Volgens de politie heeft hij dringend medicatie nodig in verband met psychotisch gedrag. Hij is vorige week woensdag voor het laatst gezien in de buurt van het Sterrenbos in Groningen.

De politie waarschuwt mensen hem niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen. De politie heeft zijn volledige naam vrijgegeven, evenals foto’s van hem. Waarvoor de man is veroordeeld, is niet bekendgemaakt.