Eibergen in de Achterhoek krijgt een azc

Gemeente Berkelland in de Achterhoek krijgt een extra opvanglocatie voor asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders stelt in het dorp Eibergen een stuk grond beschikbaar aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de periode van tien jaar. Daar moet een opvanglocatie komen voor 100 asielzoekers, van wie de helft minderjarig.

“Wij vinden dat iedere gemeente een steentje moet bijdragen in het opvangen van asielzoekers”, zegt burgemeester Joost van Oostrum. “Dat doen we in Berkelland momenteel met een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in Rekken en we voegen daar deze locatie aan toe.”

De gemeente zegt met dit besluit een bijdrage te leveren aan het behalen van de taakstelling voor het opvangen van asielzoekers die met de provincie Gelderland is afgesproken. Wanneer de eerste asielzoekers opgevangen kunnen worden, is niet bekendgemaakt.