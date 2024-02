Tweede Kamer buigt zich over verslag informateur Plasterk

De Tweede Kamer buigt zich over het verslag van informateur Ronald Plasterk, die na twee maanden overleg tot de slotsom is gekomen dat een rechtse coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB er nu niet inzit. De Kamer zal moeten beslissen hoe het verder moet nu de voorkeurscoalitie van Geert Wilders, de leider van de grootste partij, uit zicht is.

Plasterk moest na het vertrek van NSC-leider Pieter Omtzigt van de onderhandelingstafel vaststellen dat er geen perspectief is op een coalitie met de vier partijen die sinds medio december met elkaar spraken. Hij zei evenwel niet te kunnen uitsluiten dat deze partijen het ooit wel eens kunnen worden.

Als het aan Plasterk ligt, gaat nu een nieuwe informateur aan de slag “met ruime bestuurlijk en politieke ervaring”, om allereerst vast te stellen welke vorm een nieuw kabinet moet krijgen. Die vraag lag de afgelopen tijd minder nadrukkelijk voor; Plasterk had opdracht op basis van de inhoud te kijken of de partijen tot elkaar konden komen.

PVV, VVD en BBB willen nog altijd graag verder praten, liefst mét NSC. Maar die partij heeft al van meet af aan grote bedenkingen bij samenwerking met de rechts-populistische PVV, bracht Omtzigt in herinnering. Hij vindt dat de drie partijen moeten gaan praten over een minderheidskabinet, dat hij bereid is te steunen als het goede stappen zet op gebied van bestaanszekerheid en goed bestuur.

De partijen die de afgelopen vanaf de zijlijn toekeken, reageerden uiterst kritisch op het verslag van Plasterk. PVV, VVD, NSC en BBB zijn “amper opgeschoten”, oordeelde D66-voorman Rob Jetten. Fractievoorzitter Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA noemde de informatieronde onder leiding van partijgenoot Plasterk “mislukt”. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker sprak van “formatiespaghetti”.