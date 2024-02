Laatste zitting voor uitspraak liquidatieproces Marengo

Het omvangrijke liquidatieproces Marengo lijkt na bijna zes jaar ten einde te komen. Woensdag is de laatste formele zitting, over twee weken is de rechtbank van plan uitspraak te doen in de zaak tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. In totaal is zes keer de hoogst mogelijk straf geëist: levenslang.

Woensdag staat als sluitingszitting op het programma. Een aantal verdachten krijgt nog de kans om gebruik te maken van de mogelijkheid om als laatsten hun visie op de zaak te geven. Het is niet duidelijk hoeveel van hen dat gaat doen, Taghi heeft al aangeven daar geen gebruik van te maken.

Twee weken nadat de rechtbank de zaak formeel sluit, kan uitspraak worden gedaan. Dat staat gepland op 27 februari. Aanvankelijk zou de uitspraak oktober vorig jaar plaatsvinden, maar dat werd uitgesteld. Even dreigde de uitspraak deze maand ook niet door te kunnen gaan, toen het Openbaar Ministerie nieuwe informatie aan het dossier toevoegde, maar de rechtbank heeft laten weten geen reden tot uitstel te zien.

Marengo draait om meerdere moorden en pogingen daartoe. De zaak kwam aan het rollen nadat kroongetuige Nabil B. zich bij justitie meldde. Hij deed een boekje open over zijn medeverdachten. Een week nadat begin 2018 bekend was geworden dat hij in het geheim verklaringen had afgelegd, werd zijn broer doodgeschoten. Later zijn ook B.’s advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

Justitie vermoedt dat deze drie moorden direct verband houden met de verklaringen van de kroongetuige. Naast de verklaringen beschikt het OM over ontsleutelde berichten waarin onomwonden over moorden wordt gesproken.