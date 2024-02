Veel fracties zien niets in bezoek aan nieuwe informateur

Veel fracties voelen er niets voor om langs een nieuwe informateur te gaan, en daar – opnieuw – te zeggen dat PVV, VVD, NSC en BBB eruit moeten zien te komen. In welke vorm ze dan ook willen samenwerken, in een meerderheids-, minderheids- of extraparlementair kabinet met of zonder gedoogsteun. Onder meer GroenLinks-PvdA, D66, ChristenUnie en SP vinden dat tijdverspilling, zo is duidelijk geworden tijdens het debat over de vastgelopen formatie. Gezien de grote problemen die opgelost moeten worden, is die tijd er niet, vinden de fracties.

Zij noemden het ook een stap terug in het proces, om als het ware weer terug te gaan naar een verkenningsfase. Na de verkiezingen van 22 november zijn alle fracties bij Ronald Plasterk langs geweest en hebben ze hem verteld hoe ze tegen de verkiezingsuitslag aankijken en hoe ze hun rol zien. Daaruit is onder meer de informatieopdracht van de Tweede Kamer gekomen om te onderzoeken of er overeenstemming kan worden bereikt tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Hun standpunten zijn niet veranderd, zei onder meer partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie.