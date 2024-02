Carnavalssteden kijken terug op goed verlopen carnaval

Steden waar de afgelopen dagen carnaval is gevierd, kijken terug op een druk maar goed verlopen feest. Zo was het in Tilburg dit jaar weer drukker dan voorgaande jaren, laat een woordvoerster weten. De Brabantse stad, tijdens carnaval Kruikenstad genoemd, is tevreden over het plaatsen van hekken rondom drukke locaties in de stad. Dat gebeurde dit jaar voor het eerst.

Cijfers over het aantal bezoekers heeft de gemeente niet, maar de woordvoerster baseert zich op waarnemingen en camerabeelden. “We zien dat het sinds corona elk jaar drukker wordt”, zegt ze. Wat de reden is, kan ze niet zeggen.

Tilburg riep zaterdagavond bezoekers op niet meer naar de stad te komen omdat het te druk werd. Ook de andere dagen waren er veel carnavalsvierders in de stad. Volgens de woordvoerster is het feest zonder incidenten en opstootjes verlopen en de stad ligt er inmiddels weer redelijk netjes bij.

Of de gemeente volgend jaar op meer locaties hekken neerzet om de toe- en uitstroom in goede banen te leiden, kan ze nog niet zeggen. “We gaan dit eerst evalueren.” De woordvoerster verwacht wel dat wordt ingezet op het “nog beter spreiden” van de bezoekers.

Ook in het nabijgelegen Breda (Kielegat) was het druk tijdens carnaval. Op bepaalde plekken in de binnenstad werden pleinen afgesloten, omdat die overvol dreigden te raken met feestvierders. Ook waren in Breda dit jaar meer feestpleinen en -tenten ingericht om de carnavalsdrukte beter te kunnen spreiden. Een woordvoerster laat weten dat de gemeente nu nog niet kan reageren op het verloop van het feest in de stad. Later deze week volgt een raadsbrief met meer informatie, aldus de gemeente. Ook de gemeente Den Bosch (Oeteldonk) kan woensdag nog niet reageren.

In Oldenzaal (Overijssel) verliep carnaval zonder incidenten, zegt een woordvoerster van de gemeente. Ze schat dat er evenveel bezoekers waren als voorgaande jaren, rond de 75.000. Oldenzaal (Boeskoolstad) had diverse maatregelen getroffen voor een goed verloop van het feestgedruis, zoals extra cameratoezicht en inzet van voldoende boa’s en politie (te paard).

In Zwolle (Sassendonk) is carnaval “heel rustig” verlopen, laat een woordvoerster weten. Volgens de gemeente waren er geen ongeregeldheden of andere incidenten in de provinciehoofdstad. In Zwolle vinden de meeste carnavalsfestiviteiten plaats op het Grote Kerkplein in het centrum, waar tijdens het feest een tent staat. Over bezoekersaantallen kon de woordvoerster nog geen uitspraken doen.