Dier&Recht begint rechtszaak tegen kalfs- en rundvleesproducent

Jaarlijks worden tienduizenden jonge kalfjes naar Nederland gehaald, om na een aantal maanden geslacht te worden voor kalfsvlees. Dat transport duurt echter veel te lang, met te weinig rust, water en melk voor de jonge beesten, bekritiseert Dier&Recht. De dierenrechtenorganisatie spant daarom een rechtszaak aan tegen kalfs- en rundvleesproducent VanDrie Group, die verantwoordelijk is voor veel van dit kalverentransport.

Het transport is in strijd met de Europese regels. Die stellen dat kalveren bij een lange transporttijd in elk geval na negen uur genoeg rust, melk en voer moeten krijgen. Na een uur rust, kunnen ze nog eens negen uur worden vervoerd. Echter, de boottocht vanuit Ierland over zee duurt alleen al negentien uur. Meestal zitten de beestjes ruim 25 uur zonder eten, aldus Dier&Recht.

“Als ze zo lang hebben gereisd, komen de kalfjes vaak met een snotneus en diarree aan in Frankrijk”, zegt directeur Frederieke Schouten van Dier&Recht, die voorheen lang als veearts werkte. “Tijdens het transport en in de eerste weken van aankomst gaan veel kalveren dood.” Ze noemt dit een “volstrekt dieronwaardig systeem”.

Dier&Recht heeft zich daarom afgevraagd wie het meest van dit systeem profiteert. “Dat is VanDrie”, zegt Schouten. “Ondertussen is Van Drie een van de rijkste families in Nederland en de grootste importeur van Ierse kalfjes. Daar verdienen ze miljarden mee.” De dierenrechtenorganisatie vond het dus tijd om het bedrijf civiel aansprakelijk te stellen. De VanDrie Group zei zich van commentaar of reactie te onthouden zolang de zaak onder de rechter is.

Mensen kunnen zich aanmelden als medestander in de rechtszaak. Schouten vindt dat VanDrie Group zowel over de rug van de dieren als over die van boeren veel geld verdient. “De gemiddelde kalverhouder krijgt slechts een marginale prijs.” De dagvaarding naar VanDrie is verstuurd. Het duurt waarschijnlijk wel nog maanden voordat de partijen voor de rechter staan.