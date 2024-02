Brummen zet in op azc voor maximaal 350 asielzoekers

De gemeente Brummen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zetten in op een asielzoekerscentrum in deze Gelderse plaats. Het azc moet plaats bieden aan 300 tot 350 vluchtelingen op het landgoed van de Michaelshoeve.

Het COA en de eigenaar van het landgoed zijn in gesprek over de verkoop van het terrein. Bestuurder Joeri Kapteijns van het COA: “We willen in Nederland ervoor zorgen dat aanmeldcentra zoals Ter Apel niet meer overlopen en noodopvanglocaties niet meer nodig zijn. Als COA kijken we daarom vooral naar plekken om asielzoekers voor langere tijd op te vangen.”

De komende twee jaar vangt Brummen in een gebouw op het landgoed tijdelijk 35 statushouders op. Het is de bedoeling dat deze vluchtelingen van daaruit doorstromen naar permanente huisvesting in de gemeente. De eerste zeven bewoners worden deze maand nog daar gehuisvest, de groep groeit in maart naar 35 man. Volgens Brummen worden de kosten voor de tijdelijke doorstroomlocatie betaald door het Rijk.

Omwonenden worden donderdag bijgepraat over de ontwikkelingen, vrijdagavond is er een informatiebijeenkomst voor alle inwoners in het gemeentehuis.