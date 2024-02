Door lekkage hebben 66.000 huishoudens in regio Zeist geen water

Ongeveer 66.000 huishoudens in het midden van het land hebben geen of nauwelijks waterdruk. Het gaat om onder meer Zeist, Driebergen-Rijsenburg, De Bilt en omgeving. Dat meldt waterbedrijf Vitens dat op zoek is naar de lekkage die dat heeft veroorzaakt.

De storing begon rond 12.45 uur. Vitens kan nog niet zeggen wanneer de problemen zijn verholpen.

Bij het Diakonessenhuis in Zeist, waar operatiekamers, poliklinieken en een verpleegafdeling ouderengeneeskunde is gevestigd, heeft Vitens een watertankwagen neergezet. Dat gebruikt het ziekenhuis voor sanitair en wassen, flessen water zijn aanwezig om uit te kunnen drinken, vertelt een woordvoerster. Volgens haar is het ziekenhuis daarmee tot het einde van de middag voorzien van water.