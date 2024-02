Kamer wil plan om openbare zwembaden in publieke handen te houden

Openbare zwembaden moeten in publieke handen blijven en daar moet het kabinet samen met gemeenten een plan voor maken. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep daartoe van GroenLinks-PvdA en SP en gaat daarmee in tegen het advies van verantwoordelijk minister Conny Helder.

De linkse partijen wijzen erop dat het aantal openbare zwembaden de afgelopen decennia is afgenomen, terwijl de bevolking bleef groeien. Intussen is het aantal kinderen zonder zwemdiploma tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Het is aan de overheid om te zorgen dat er voldoende geschikte zwembaden zijn, aldus de Kamerleden Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) en Michiel van Nispen (SP).

De Kamer stemde eveneens in met een voorstel van dezelfde twee parlementariërs om serieus na te denken over de herinvoering van schoolzwemmen. Mohandis kreeg ook een meerderheid achter zijn oproep om te zorgen dat alle gemeenten in Nederland zwemlessen aanbieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Een kwart van de kinderen zonder diploma behoort tot die groep.

Zelf haalde Mohandis (38) begin deze maand pas zijn zwemdiploma. Hij maakt zich al langer sterk voor behoud van zwembaden en de aanpak van de lange wachtlijsten voor zwemles waar veel ouders mee te maken hebben.