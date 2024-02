Opruimen asbest Vroomshoop duurt nog weken, treinen rijden weer

Het treinverkeer tussen Almelo en Mariënberg in Overijssel gaat vrijdag weer rijden volgens de normale dienstregeling, meldt spoorbeheerder ProRail donderdag. Bij het Twentse Vroomshoop kwamen asbestdeeltjes op het spoor terecht na een grote brand in een bedrijfspand begin deze maand. Om het spoor asbestvrij te maken moest 120 meter dubbelspoor vervangen worden en daarom werd het treinverkeer stilgelegd. Het spoor is nu weer schoon, aldus ProRail.

Het opruimen van het asbest in het dorp gaat zeker acht weken duren. De gemeente Twenterand, waar Vroomshoop bij hoort, raadt mensen die in het met asbest besmette gebied wonen aan om niet in de tuin te gaan werken of te gaan spitten. Zelf asbest opruimen is ook onverstandig, aldus de gemeente. De eigenaar van het afgebrande pand heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. Dat geeft een certificaat af als een perceel weer asbestvrij is.

Het saneringsbedrijf heeft eerst auto’s schoongespoten die bedekt waren met asbestdeeltjes. Donderdag is begonnen met het plaatsen van hoge kranen, die nodig zijn om daken van huizen, bedrijven en enkele kerken te reinigen. Het besmette gebied is ongeveer 25 hectare groot volgens de saneerder. Wie buiten dit gebied woont, maar denkt dat er toch asbest op zijn perceel ligt kan de Omgevingsdienst Twente bellen, aldus de gemeente. Twenterand heeft speeltuintjes in het gebied afgesloten met linten. Eerder is al geadviseerd om geen groente uit volkstuinen te eten.