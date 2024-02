Verdachte rond mogelijk drugslab Rotterdam 90 dagen langer vast

De 34-jarige man die enkele dagen na de explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam werd aangehouden, blijft nog zeker negentig dagen vastzitten. Dat heeft de rechter besloten nadat de Rotterdammer donderdag voor de raadkamer verscheen, meldt het Openbaar Ministerie.

De Rotterdammer Jalal O. wordt verdacht van betrokkenheid bij de productie van drugs. De man zit nog in volledige beperkingen en mag daardoor alleen contact hebben met zijn advocaat.

Op de plaats van de dodelijke explosie en brand van 29 januari zat waarschijnlijk een drugslab, mogelijk een coca├»newasserij. In dat laatste geval zou de explosie verband kunnen houden met zo’n wasserij. Daarbij wordt drugs uit bijvoorbeeld kleding of vloeibare stoffen gewassen, waarbij licht ontvlambare middelen zoals aceton en zoutzuur worden gebruikt. Die middelen werden later tussen het puin gevonden. Ook zouden bewoners in de buurt al eens melding hebben gemaakt dat een geur van die middelen werd geroken.

O. wordt vooralsnog niet verdacht van het veroorzaken van de explosie, omdat nog niet vaststaat waardoor de explosie is veroorzaakt. O. hielp een aantal dagen na de ramp om het lichaam van een van de drie dodelijke slachtoffers uit het puin te halen.

Naast de drie doden, onder wie een familielid van O., raakten ook twee mensen gewond. Van bijna het hele appartementencomplex is niets meer over.