Jean Wiertz wordt nieuwe partijvoorzitter van het CDA

Jean Wiertz wordt de nieuwe partijvoorzitter van het CDA. Volgens de partij hebben geen tegenkandidaten zich gemeld voor de functie. Wiertz volgt de vorig jaar opgestapte Hans Huibers op, die vertrok na anonieme kritiek op zijn functioneren in de media.

De 64-jarige Wiertz is rector van het Sint-Janslyceum in ‘s-Hertogenbosch en afdelingsvoorzitter van het CDA in de Brabantse stad. Na het vertrek van Huibers werd Mark Buck waarnemend voorzitter. CDA-leden kunnen op het congres van 23 maart de voordracht van Wiertz bekrachtigen.

Het CDA heeft een zware tijd achter de rug met veel leiderschapswisselingen in relatief korte tijd en het vertrek van het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt. Sinds augustus is Henri Bontenbal partijleider. Het CDA viel bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer terug naar 5 zetels, een verlies van 10 vergeleken met de verkiezingen in 2021.