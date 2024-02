2220 asielzoekers in Ter Apel, moeten er dinsdag 2000 zijn

Zo’n 2220 asielzoekers verblijven momenteel in het opvangcentrum in Ter Apel, meldde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdag. Vanaf dinsdag moet voldaan worden aan het maximumaantal van 2000 asielzoekers oordeelde de rechter in januari.

Een woordvoerster van het COA kon nog geen prognose geven voor aankomend weekend, maar komt daar later vrijdag op terug. In een eerder verschenen persbericht schrijft het COA “alles op alles” te zetten om aan de uitspraak van de rechter te voldoen, “maar de vraag is of dit lukt”. Om het maximumaantal van 2000 asielzoekers te bereiken vraagt het orgaan onder meer aan sommige gemeenten om tijdelijk meer mensen op te vangen in hun opvanglocaties dan eigenlijk de afspraak is.

Het COA krijgt vanaf dinsdag elke dag dat het te veel asielzoekers opvangt een dwangsom opgelegd van 15.000 euro, met een maximum van 1,5 miljoen euro. Dat was de uitkomst van het kort geding aangespannen door de gemeente Westerwolde.

Een woordvoerder van de gemeente Westerwolde laat weten dat ze niet vanaf dinsdag gaan tellen hoeveel asielzoeker er in Ter Apel verblijven, maar uitgaan van de cijfers van het COA. Wel lopen er dagelijks handhavers rond die volgens de woordvoerder kunnen constateren of er te veel mensen in het opvangcentrum verblijven. Dit zien zij bijvoorbeeld als er extra slaapruimtes worden gebruikt in het opvangcentrum, of als asielzoekers voor de nacht worden overgebracht naar een andere opvang om overdag weer terug te keren naar Ter Apel.