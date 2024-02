Kamerleden zien hand Poetin in dood Navalni

Politiek leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA ziet de hand van de Russische president Vladimir Poetin in de dood van diens voornaamste criticus Aleksej Navalni. In een bericht op X stelt hij dat “het totalitaire regime” van Poetin “weer een slachtoffer” heeft gemaakt.

Navalni (47) is in de gevangenis overleden, werd vrijdag bekend. Hij heeft “de goelag” niet overleefd, zegt Timmermans. “Moed en onverzettelijkheid waren niet genoeg om de terreur het hoofd te bieden. Mijn gedachten zijn bij zijn dierbaren.”

Ook buitenlandwoordvoerder Jan Paternotte van D66 zegt dat Navalni is “doodgemarteld” door het regime van Poetin. “En daarmee de laatste luide stem tegen Poetin definitief het zwijgen opgelegd. Het is onvoorstelbaar dat er nog steeds westerse journalisten zijn die de dictatuur van Poetin verdedigen.”

“Dit is wat een autocratisch regime is en doet: critici (mond)dood maken”, zegt CDA-leider Henri Bontenbal. “Verschrikkelijk. Dit is wat er op het spel staat, ook in Europa door de oorlog in Oekraïne: de kernwaarden van democratie, vrijheid, rechtsstaat.”

“Wat iedereen vreesde is nu gebeurd”, zegt VVD’er Ruben Brekelmans. “De dappere Navalni is dood. Hij overleefde isolatie, marteling, zelfs vergiftiging. En nu werd hij zogenaamd onwel na een wandeling.” Poetin heeft “veel uit te leggen”, vindt de liberaal.

“Wat afschuwelijk” reageert ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Navalni “stond voor vrijheid, voor verzet tegen het Russische regime”. Na zijn vrijheid heeft hem dat nu ook zijn leven gekost, zegt Bikker. “Poetin zal zich eens moeten verantwoorden.”

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas noemt de dood van Navalni “triest nieuws”. Geert Wilders van de PVV, de grootste partij in de Tweede Kamer, heeft nog niet gereageerd.