NPO 2 past programmering aan na overlijden Aleksej Navalni

De programmering op NPO 2 is aangepast naar aanleiding van het overlijden van Aleksej Navalni. De zender zendt vrijdagavond om 23.15 uur een documentaire uit over Navalni, een van de meest vooraanstaande Russische oppositieleden die vrijdag op 47-jarige leeftijd in de gevangenis is overleden. Het programma Best Interests komt te vervallen en wordt volgende week vrijdag uitgezonden.

De met een Oscar bekroonde documentaire Navalny, geregisseerd door Daniel Roher, gaat over de vergiftiging van de bekende oppositiepoliticus in 2020. Navalni werd onwel tijdens een Russische binnenlandse vlucht. Internationale experts stelden later vast dat hij was vergiftigd met een zenuwgif.

Hoewel de Russische regering betrokkenheid ontkende, toonde onderzoek van Bellingcat aan dat hij door de Russische geheime dienst was vergiftigd. Met het overlijden van Navalni verliest de Russische president Vladimir Poetin een van zijn meest uitgesproken critici.

Persbureau Reuters meldde het overlijden van Navalni vrijdag op basis van de Russische gevangenisautoriteit. Een woordvoerder van de politicus liet vrijdag weten nog geen bevestiging van zijn overlijden te hebben ontvangen.