Boeren krijgen meer duurzaamheidssubsidie na afspraak met Brussel

Boeren die zich vorig jaar hebben ingeschreven voor de ecoregeling GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) krijgen het geld waarop ze hebben gehoopt. Demissionair minister Piet Adema (Landbouw) meldde in december dat veel meer agrariërs dan verwacht zich hadden ingeschreven voor deze regeling, omdat ze zich wilden inzetten voor natuurbeheer. De vergoeding pakte daardoor lager uit dan verwacht. De bewindsman wilde deze wel verhogen, maar dat mocht niet zomaar van Brussel. Daar heeft hij nu afspraken over gemaakt met de Europese Commissie.

De hogere vergoeding die Adema voor ogen had, zou in Brussel mogelijk worden aangemerkt als oneigenlijke staatssteun. Dat de Commissie daar nu van afziet, is “echt heel goed nieuws voor al die boeren die willen gaan verduurzamen”, vindt de minister. Door de goedkeuring uit Brussel mag Adema eenmalig 50 miljoen euro extra uitgeven aan de regeling.

In totaal hebben 35.500 boeren de duurzaamheidssubsidie aangevraagd.

Hoeveel vergoeding de boeren die gebruikmaken van de ecoregeling dit jaar kunnen ontvangen, is nog niet duidelijk. Deze week nam de Tweede Kamer en amendement aan om hier meer geld voor uit te trekken. Hier moet Adema nog gesprekken over voeren in Brussel. “Ik hoop er wel zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven”, zegt hij.