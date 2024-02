Vier verdachten aangehouden voor twee explosies in Amsterdam

De politie heeft vier verdachten aangehouden voor twee explosies eind vorig jaar in Amsterdam. Voor een explosie op 18 oktober bij een appartementencomplex aan het Ladogameerhof in de wijk Osdorp zijn twee 17-jarige jongens aangehouden. Voor een explosie bij een portiekwoning aan de Pieter van der Doesstraat in Amsterdam-West op 20 december zijn een man van 38 en een van 39 jaar gearresteerd.

Bij de explosies raakte niemand gewond, maar de panden raakten wel beschadigd. Volgens de politie hebben de twee explosies “zeer waarschijnlijk niets met elkaar te maken”. Dat de arrestaties allebei vrijdag bekend werden gemaakt is “toeval”, aldus een politiewoordvoerder.

Van de 17-jarige jongens is eentje afgelopen december aangehouden, de ander werd vorige week gearresteerd. Zij zijn inmiddels heengezonden, aldus de woordvoerder.

De twee mannen zijn afgelopen maandag gearresteerd. De 38-jarige man is weer vrij, maar nog wel verdachte. De 39-jarige man zit nog vast, aldus de zegsman van de politie. In de woning waar de twee mannen samen verbleven, werden ook spullen gevonden “die vermoedelijk zijn gestolen” en drugs, vertelt de woordvoerder. Het gaat om een fatbike, drie laptops, tien paar AirPods en meerdere telefoons.