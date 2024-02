Nederland opnieuw gastland van conferentie voor hulp aan Oekraïne

Nederland organiseert samen met Oekraïne en de Europese Commissie opnieuw een internationale conferentie voor steun aan Oekraïne. Dat gebeurt op 2 april in Den Haag, ruim twee jaar na de inval door Rusland. Tal van landen en organisaties die zich bezighouden met opsporing en vervolging van (oorlogs-)misdrijven, zijn uitgenodigd om te bespreken wat er nodig is om Oekraïne verder te helpen.

In 2022 was er in Nederland een soortgelijke bijeenkomst waar tal van initiatieven werden gebundeld om te komen tot gerechtigheid voor het door Russisch geweld geteisterde land. In april wordt gekeken wat de resultaten hiervan zijn en hoe dit kan worden uitgebouwd. Het gaat onder meer om het tienpuntenplan voor vrede, van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Daarin komen naast opsporing en vervolging, ook internationale coördinatie en samenwerking, en compensatie voor geleden schade aan de orde.

Nederland steunt al allerlei initiatieven om te komen tot waarheidsvinding en gerechtigheid in Oekraïne. Daarnaast is in Den Haag een schaderegister voor Oekraïne gevestigd. Ook komt er mogelijk een speciaal agressietribunaal in Den Haag, als daarvoor genoeg politieke en financiële steun komt.

Het demissionaire kabinet en ook de Tweede Kamer hebben zich meerdere malen uitgesproken om Oekraïne langjarig te blijven steunen. Ook als er een nieuw kabinet komt, zal dat niet veranderen, zo is de verwachting. De PVV is aan zet om een coalitie te vormen, maar het is de enige grote partij die tegen militaire en financiële hulp aan Kyiv is.