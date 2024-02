Raad Vaals stemt over beperken aantal wielertoertochten

Het gemeentebestuur van het Limburgse Vaals wil af van de wielertoertochten met duizenden deelnemers die jaarlijks over de wegen en heuvels van het dorp rijden. Het is nog niet duidelijk of een meerderheid van de gemeenteraad van het Zuid-Limburgse Vaals maandagavond instemt met dat voorstel.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, mogen er door Vaals nog slechts kleinschalige tochten plaatsvinden. Nu zijn er nog drie grote evenementen per jaar toegestaan.

Het college wil minder van dit soort grote evenementen omdat ze voor de nodige overlast zorgen en de rust verstoren. Daarnaast vervuilen de deelnemers de omgeving. Ook gedraagt een deel van de fietsers zich asociaal, aldus de gemeente.

Het mogelijk afschalen zorgt voor de nodige onrust bij de organisatoren van de tochten en de omliggende gemeenten. Zij wijzen Vaals erop dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt en regels zijn opgesteld over deze evenementen.

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft Vaals afgelopen vrijdag in een brief opgeroepen het beleid niet aan te scherpen. Ook bij de organisatie van de Amstel Gold Race, dat naast een wielerklassieker voor professionals ook een toertocht voor meer dan 10.000 deelnemers organiseert, zijn er zorgen. De wielerkoers is volgens koersdirecteur Leo van Vliet deels afhankelijk van de inkomsten van de toertocht.