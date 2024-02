TNO: lachgas minstens een uur lang aantoonbaar in bloed en adem

Het gebruik van lachgas is minstens een uur aantoonbaar in adem en bloed en het inhaleren van lachgas beïnvloedt zeker 45 minuten lang iemands rijvaardigheid. Dat zijn twee conclusies van de Universiteit Maastricht, TNO en het LUMC die dat in opdracht van de politie onderzochten.

De politie liet dit onderzoeken, omdat ze vermoedt dat lachgas bij een aanzienlijk aantal ongelukken met doden of zwaargewonden een rol speelt. Maar tot nu toe is lachgas niet aantoonbaar in het lichaam, waardoor het lastig is om iets aan het probleem te doen. De politie is dan ook blij met de resultaten van het onderzoek en ziet het als een beginpunt voor de ontwikkeling van een meetinstrument waarmee agenten het verbod op lachgasgebruik in het verkeer beter kunnen handhaven.

Nu kan de politie alleen ingrijpen bij lachgasgebruik in het verkeer als bijvoorbeeld lachgascilinders of ampullen in de auto worden gevonden.