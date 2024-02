Opvanglocatie Oekraïners in Jaarbeurs mogelijk tijdelijk dicht

Het is niet uitgesloten dat de aanmeldlocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht op korte termijn tijdelijk dicht moet. Als het aantal Oekraïners dat zich in Nederland meldt niet afneemt en er vanuit de Utrechtse aanmeldlocatie onvoldoende vluchtelingen kunnen doorstromen naar een reguliere opvangplek, dan zit er niets anders op dan de deuren tijdelijk te sluiten. Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten in reactie op een bericht van De Telegraaf. De krant meldde maandag dat het aanmeldcentrum overvol is en de komende dagen dreigt te moeten dichtgaan.

In de Jaarbeurs in Utrecht is plek voor 140 vluchtelingen uit Oekraïne. Zij worden daar geregistreerd en het is de bedoeling dat ze daarna zo snel mogelijk naar een andere locatie worden overgeplaatst. Die doorstroom hapert al langere tijd, omdat er elders te weinig opvangplekken zijn. In november waarschuwde de Veiligheidsregio Utrecht nog voor een nijpende situatie, waarbij nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne uiteindelijk zouden kunnen worden geweigerd.

De woordvoerder van de veiligheidsregio laat maandag weten dat iedere dag zo’n vijftig tot zeventig Oekraïense vluchtelingen zich in Utrecht melden, bijna de helft dus van het totale aantal plekken daar. Hoeveel Oekraïners dagelijks doorstromen naar een andere locatie is volgens hem lastig te zeggen, omdat het aanbod iedere dag anders is. “We zien wel een tendens dat het aanbod steeds meer beperkt is.”

Als de veiligheidsregio zich genoodzaakt ziet om de deuren van de aanmeldlocatie in de Jaarbeurs tijdelijk te sluiten, zullen Oekraïners hun heil ergens anders moeten zoeken, aldus de zegsman. Volgens hem wijken zij dan meestal uit naar België of Duitsland. “Uiteraard zullen wij kwetsbare mensen, zoals mensen met acute fysieke en psychische aandoeningen, senioren van 70+ en alleenreizende kinderen, gewoon blijven opvangen.”