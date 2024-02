Amsterdams internetknooppunt breekt record

Door het regenachtige weer van zondag zaten Nederlanders massaal online, en daardoor is toen een internetrecord gebroken. De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld, verwerkte rond 19.30 uur maar liefst 12 terabit aan gegevens per seconde.

De piek van 12 terabit aan gegevens staat volgens AMS-IX gelijk aan “100 miljoen mensen die Fortnite tegelijkertijd spelen of 6,4 miljoen mensen die kijken naar TikTok-video’s”. Het oude record stond sinds oktober 2022. Toen ging 11,1 terabit per seconde door het knooppunt. Ook dat was op een zondagavond.

Het dataverkeer via Amsterdam neemt al jaren toe. In 2010 ging het knooppunt door de grens van 1 terabit per seconde en in 2013 werd de 3 terabit gepasseerd. Zes jaar later, in 2019, kwam Amsterdam boven de 6 terabit uit. Het heeft vijf jaar geduurd om dat te verdubbelen.

De Amsterdamse exchange is in 1994 van start gegaan. Het knooppunt heeft honderden leden, waaronder grote bedrijven als Microsoft, Google, Facebook, Spotify en Netflix. Het Amsterdamse knooppunt is eigenlijk verdeeld over zestien gekoppelde locaties die zijn gevestigd in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Naaldwijk en op Schiphol.