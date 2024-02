Putters zoekt uit hoe parlement en kabinet moeten samenwerken

Gesprekken met hoogleraren hebben voor Kim Putters duidelijk gemaakt dat hij antwoord nodig heeft op de vraag hoe kabinet en parlement met elkaar moeten samenwerken. De informateur vindt dat deze vraag niet alleen de partijen aangaat die – in wat voor vorm dan ook – met elkaar in een coalitie stappen. Daarom wil hij volgende week van de politiek leiders van alle partijen horen hoe zij hier tegenaan kijken.

NSC-voorman Pieter Omtzigt ergert zich er al jaren aan dat de Tweede Kamer in zijn ogen te weinig tegenwicht kan bieden aan het kabinet. Daarom is hij een voorstander van kabinetsvormen die ongebruikelijk zijn in Nederland, zoals een extraparlementair en zakenkabinet. Dit zijn samenwerkingsvarianten met een grotere afstand tussen het kabinet en de Kamer, die zo meer vrijheid krijgt om zelfstandig haar koers te bepalen.

Nu in de vorige gespreksronde duidelijk is geworden dat NSC een meerderheidskabinet echt niet ziet zitten, heeft Putters de opdracht gekregen om de andere varianten te onderzoeken. Vorige week bleek namelijk tijdens het debat over de formatie dat het voor partijen onduidelijk is wat zulke vormen van samenwerking precies inhouden. Het gaat naast het vinden van een goede definitie waar partijen het mee eens zijn “heel fundamenteel om de samenwerking tussen regering en het parlement”, zegt de informateur.

Een aantal hoogleraren heeft Putters maandag bijgepraat over de verschillende kabinetsvormen. Claes de Vreese (Universiteit van Amsterdam) heeft Putters bijvoorbeeld meer verteld over de Deense politiek, waar minderheidskabinetten al jaren gebruikelijk zijn. De informateur heeft ook Mirko Noordegraaf, Mark Bovens (beiden Universiteit Utrecht) en Arco Timmermans (Universiteit Leiden) ontvangen. Putters spreekt volgende week pas weer met onderhandelaars van partijen, aangezien de Tweede Kamer deze week met vakantie is.