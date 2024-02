Verdachte van misbruik hond naar Pieter Baan Centrum

De 52-jarige man uit Zegveld (gemeente Woerden) die onder meer wordt verdacht van betrokkenheid bij seksueel misbruik van zijn hond, wordt voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij is bereid mee te werken aan het onderzoek naar zijn psyche, zei Cornelis M. maandag in de rechtbank in Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ook van het misbruik van twee minderjarige kinderen en het bezit van 24 kinderporno-afbeeldingen.

De verdachte uit het Utrechtse dorp zou in januari 2022 zijn hond hebben aangeboden aan de 24-jarige Julian F. uit de Noord-Hollandse gemeente Schagen. F. zit sinds mei vorig jaar vast voor het misbruiken van dieren, een oppaskindje en een neefje van hem. F. bood zichzelf aan als oppas op Marktplaats en had oppasadressen in het hele land. Beelden van het kindermisbruik zou hij hebben gedeeld met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar. F. werd eerder deze maand opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

In november maakte het OM in de zaak van F. bekend dat die drie video’s met de man uit Zegveld had gemaakt van het misbruik van de hond. In de telefoon had F. negentien contacten opgeslagen onder het woord hond. M. zit sinds zondag 5 november vast. Hij is inmiddels zijn baan en woning kwijt, vertelde zijn advocaat aan de rechters in Utrecht.

De volgende inleidende zitting in de zaak van M. is op donderdag 16 mei.