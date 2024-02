Volgende week tien dagen minder treinen naar Schiphol

Vanaf maandag 26 februari rijden er tien dagen minder treinen richting Schiphol door werkzaamheden, meldt ProRail. NS roept reizigers die op die dagen via de luchthaven moeten reizen op om de reisplanner voor vertrek te checken.

ProRail is bezig met het vernieuwen van het spoor. Ook wordt er gewerkt aan de roltrappen, vaste trappen en hellingbanen op het station. Deze werkzaamheden zijn verspreid over zes jaar en de spoorbeheerder is inmiddels twee jaar bezig.

Ook 29 maart tot 1 april en 9 tot 13 mei werkt ProRail aan het spoor bij Schiphol. De daaropvolgende werkzaamheden zijn gepland voor november.