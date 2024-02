Burgemeester Lochem ‘zeer geschokt’ door dodelijk brugongeluk

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem zegt zeer geschokt te zijn door het ongeluk met een brug in aanbouw in de Gelderse gemeente, waardoor woensdag twee mensen om het leven kwamen en twee anderen ernstig gewond raakten. De burgemeester sprak na het fatale ongeluk met veertig tot vijftig werknemers van het betrokken bouwbedrijf. Volgens hem heeft het de eerste prioriteit om hen te helpen met onder meer psychosociale zorg.

“We nemen alle tijd die nodig is voor verwerking en onderzoek. Hoeveel vertraging het project hierdoor oploopt, is vandaag niet belangrijk”, aldus Van ’t Erve, daarbij verwijzend naar de bouw van de nieuwe brug over het Twentekanaal.

Woensdag begon aannemersbedrijf BAM met het in elkaar zetten van de brugdelen. Het ging mis toen een van de bogen van de brug tijdens het takelen losraakte. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren.

Van ’t Erve zegt dat nog altijd onduidelijk is wat er precies is gebeurd en hoe dat kon gebeuren. De Arbeidsinspectie begint met het onderzoek zodra het tweede lichaam is geborgen. Een specialistisch team van de brandweer, het zogeheten Specialisme Technische Hulpverlening (STH), is met die bergingsoperatie bezig. Het lichaam van het andere dodelijke slachtoffer is al geborgen.