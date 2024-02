Na bijna 6 jaar en 142 zittingsdagen uitspraak in Marengo

Met de uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 27 februari komt na bijna zes jaar een einde aan de geruchtmakende liquidatiezaak Marengo, die op meerdere fronten uniek te noemen is. Het megaproces heeft 142 zittingsdagen geduurd. Hoeveel pagina’s het strafdossier heeft, laat zich volgens de rechtbank lastig tellen, maar zeker is dat het om tienduizenden pagina’s gaat.

De advocaat van kroongetuige Nabil B. noemde Marengo “het meest verziekte en vergiftigde proces ooit”. Marengo draait om hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij zes moorden en meerdere pogingen daartoe, gepleegd in 2015 en 2016. Het monsterproces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen.

Taghi wist lang uit handen van de politie te blijven, net als zijn vermeende handlanger Saïd R. Taghi werd eind 2019 in Dubai opgepakt. Binnen enkele dagen werd hij al naar Nederland gebracht, sindsdien zit hij vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. R. werd begin 2020 in Colombia gearresteerd, het duurde tot eind 2021 voor hij uitgeleverd werd. Tegen Taghi, R. en vier medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist.

De zaak kwam aan het rollen nadat kroongetuige Nabil B. zich bij justitie had gemeld. Een week nadat begin 2018 bekend was geworden dat hij in het geheim verklaringen had afgelegd, werd zijn broer doodgeschoten. In september 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum en in juli 2021 zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Deze moorden spelen formeel geen rol in het Marengo-proces, maar justitie vermoedt dat ze verband houden met de verklaringen van de kroongetuige.

Naast deze drie schokkende moorden, waren er meer incidenten gedurende het proces. Twee advocaten van hoofdverdachte Taghi zijn gearresteerd. Zij zouden berichten van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Zijn neef en tevens raadsman Youssef T. is daar begin 2023 tot 5,5 jaar cel voor veroordeeld, advocaat Inez Weski is nog in afwachting van de strafzaak tegen haar. Taghi heeft momenteel geen advocaten meer, nadat zijn drie nieuwe raadsmannen eind vorig jaar de verdediging neerlegden.

Ook waren er ongekend harde uithalen over en weer tussen advocaten en het Openbaar Ministerie. Het OM heeft bijvoorbeeld advocaten beschuldigd van lekken naar de organisatie van Taghi tijdens een proces dat als de voorloper van Marengo wordt gezien. Ook zijn advocaten heimelijk gevolgd toen zij een cliënt bezochten in Dubai, omdat het vermoeden bestond dat zij een afspraak hadden met de toen nog voortvluchtige Taghi. Dat bleek overigens niet het geval.

Ook is de rechtbank meerdere keren (tevergeefs) gewraakt, omdat de advocaten aangaven geen vertrouwen meer te hebben in de onafhankelijkheid van de rechters.

Op 23 maart 2018 was de eerste openbare zitting en op 27 februari 2024 volgt de uitspraak. De zaak zal dan echter nog niet klaar zijn, want het is zo goed als zeker dat er een hoger beroep komt.