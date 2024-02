Resterende zeven verdachten van rellen Den Haag langer vast

De resterende zeven verdachten van de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdagavond blijven veertien dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag woensdag besloten.

Het gaat om mannen van 19 tot 30 jaar oud, uit Apeldoorn, Cuijk, Rijkevoort en Nijmegen. Maandag en dinsdag waren al vijf verdachten voorgeleid voor hun betrokkenheid bij de ongeregeldheden rond de bijeenkomst van Eritreeërs in Den Haag.

Zaterdag aan het einde van de middag ontstonden op en rond de Fruitweg in Den Haag rellen, terwijl in het zalencentrum Opera een bijeenkomst van regeringsgezinde Eritreeërs gaande was. Tegenstanders van het regime kwamen daarop af en zochten de confrontatie. De politie was aanwezig om dat te voorkomen, waardoor de agressie zich richtte tegen de Mobiele Eenheid. Sommige relschoppers bleken slag- en steekwapens bij zich te hebben. Er werden stenen gegooid, vernielingen aangericht en voertuigen in brand gestoken. De politie zette traangas in. Vijftien politiemensen raakten gewond.

Vrijdag werd een 28-jarige man uit Rotterdam aangehouden die donderdag in een onlinevideo opriep tot geweld rond de bijeenkomst. Hij zit vast voor opruiing tot geweldpleging. De verdachten die zaterdagavond zijn aangehouden zitten vast voor openlijke geweldpleging.