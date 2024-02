SER-voorzitter Kim Putters krijgt Comeniusprijs 2024

De Comeniusprijs gaat dit jaar naar voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Kim Putters. De jury van de prijs, die is vernoemd naar de Tsjechische denker Jan Amos Comenius (1592-1670), prijst Putters om zijn vermogen om “steeds opnieuw helder te duiden wat er gaande is in de samenleving”. De SER-voorzitter ontvangt de prijs op 6 april in de Grote Kerk Naarden.

“Hij roept overheden op om te kijken vanuit het leven van mensen zelf, en om vandaaruit perspectief te bieden”, aldus de jury over de winnaar.

De 50-jarige Putters was van 2013 tot 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarna werd hij voorzitter van de SER, de belangrijkste regeringsadviseur op sociaaleconomische thema’s. De laatste tijd is hij veel in het nieuws omdat hij als informateur onderzoekt welke kabinetsvormen er mogelijk zijn nu een meerderheidskabinet er waarschijnlijk niet inzit.

De Comeniusprijs gaat ieder jaar naar iemand die zich inzet “voor de belangen van vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur” en de “ontwikkeling van de internationale samenleving”. Eerdere winnaars waren onder meer Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling, politicus Tjeenk Willink en terreurexpert Beatrice de Graaf.