Donderdagochtend zekerheid over aantal asielzoekers in Ter Apel

Donderdagochtend wordt duidelijk hoeveel mensen er in de nacht van woensdag op donderdag in het aanmeldcentrum in Ter Apel waren. Vanaf middernacht mogen daar maximaal 2000 asielzoekers verblijven, maar het COA laat weten dat op dat moment niet wordt geteld. Hoeveel mensen er om middernacht in Ter Apel waren, wordt na 09.00 uur duidelijk, zo benadrukt een woordvoerder.

Ook de gemeente Westerwolde zegt dat de aantallen weliswaar donderdagochtend bekend worden, maar dat het wel gaat om de aantallen van middernacht.

Voor iedere dag dat het aantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel wordt overschreden, moet het COA vanaf donderdag een dwangsom van 15.000 euro betalen, bepaalde de rechter vorige maand. COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker zei eerder op woensdag te verwachten dat het COA zal voldoen aan die uitspraak van de rechter, maar hij hield nog wel een slag om de arm.

Ook in EenVandaag benadrukte Schoenmaker woensdagavond dat het “kielekiele” wordt. “Er gaan meer mensen uit dan er binnenkomen”, zei hij in het actualiteitenprogramma van AVROTROS. “Zoals het er nu voor staat lukt het, maar de definitieve cijfers weten we morgenochtend.”

Er lopen nog gesprekken met een aantal kleinere opvanglocaties waar mogelijk deze week mensen uit Ter Apel naartoe kunnen. Eerder werd al bekend dat de gemeente Dronten zeker 240 plekken beschikbaar stelt op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.