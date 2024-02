14 verdachten rellen Eritreeërs Den Haag donderdag voor raadkamer

Veertien verdachten van de rellen bij zalencentrum Opera in Den Haag staan donderdag voor de raadkamer van de rechtbank in Den Haag en horen of ze langer vast moeten blijven zitten. Dit meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

De raadkamer kan bepalen dat de voorlopige hechtenis van de verdachten met maximaal negentig dagen wordt verlengd. De verdachten zijn tussen de 19 en 48 jaar oud en zijn afkomstig uit Rotterdam, Rosmalen, Maastricht, Amsterdam, De Goorn, Apeldoorn, Cuijk, Rijkevoort, Nijmegen, Den Haag en Utrecht.

Onder de verdachten zijn een 23-jarige man uit Den Haag en een 28-jarige Rotterdammer die een aantal dagen voorafgaand aan de ongeregeldheden te zien waren in een onlinevideo. Zij zitten vast voor opruiing tot geweldpleging. In de video riepen ze op om geweld te gebruiken rond de bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in het Haagse zalencentrum op zaterdagavond 17 februari. Die avond zocht een groep Eritreeërs de confrontatie met de groep die binnen een nieuwjaarsfeest vierden.

Bij de ongeregeldheden op en rond de Fruitweg raakten vijftien agenten gewond en zijn twee politieauto’s en een touringcar in vlammen opgegaan. Er is volgens de politie met stenen, vuurwerk en andere spullen naar agenten en de brandweer gegooid.

In het televisieprogramma Team West van Omroep West roept de politie dinsdag getuigen op zich te melden. Het onderzoeksteam doet ook een oproep om beelden van camera’s, videodeurbellen en dashcams te delen.

Haagse gemeenteraadsleden debatteren woensdag over de rellen. De ongeregeldheden staan op de agenda van de commissie Bestuur. Dat is gebeurd op verzoek van de partijen Hart voor Den Haag en de VVD. Burgemeester Jan van Zanen is uitgenodigd voor de vergadering.