Kamer roept Van der Wal ter verantwoording over EU-natuurwet

De Tweede Kamer wil deze week in debat met demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) over de gevolgen van de natuurherstelwet die het Europees Parlement dinsdag heeft goedgekeurd. Een voorstel van BBB-leider Caroline van der Plas kreeg genoeg steun van andere fracties.

Maandagmiddag vroeg de Kamer om de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van de wet voor Nederland, dat al zo goed als af zou zijn, met oog op de stemming die een dag later in het Europarlement zou plaatsvinden. Van der Wal reageerde in een brief dat ze de resultaten nog niet kan delen omdat het kabinet er nog over moet praten.

“Wat ons betreft treedt minister Van der Wal artikel 68 van de grondwet hiermee met voeten”, zei Van der Plas. In dat grondwetsartikel staat dat de Kamer recht heeft op informatie van de regering, tenzij “het belang van de staat in het geding is”. Van der Plas: “Volgens mij was er helemaal geen staatsbelang in het geding.”

Wanneer het debat plaatsvindt, is nog niet bekend. Het gaat om een relatief zeldzaam interpellatiedebat. Dat verschilt iets van een normaal debat, omdat slechts dertig leden er steun voor hoeven uit te spreken, en omdat de meeste leden één in plaats van twee keer aan het woord komen.

De wet waar het Europees Parlement dinsdag mee instemde, verplicht landen om natuurgebieden in een goede staat te herstellen. De ministers van de lidstaten moeten er ook mee akkoord gaan voordat de wet in werking treedt. Volgens Van der Wal is het onderzoek over de gevolgen van de wet vooral voor die aankomende stemming van belang. “Het Europees Parlement heeft een zelfstandige positie.”