Amsterdam verlengt opvang asielschip tot 20 oktober

Amsterdam gaat de opvanglocatie op het schip in het Westelijk Havengebied opnieuw met een half jaar verlengen. Dat maakt het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders dinsdag bekend. Op de MS Galaxy verblijven zo’n 1500 vluchtelingen. De huidige periode loopt af in april en wordt nu verlengd tot 20 oktober.

Voorwaarde voor verlenging was een goede uitkomst van de humanitaire toets die in november is uitgevoerd. “De opvang op het schip MS Galaxy verloopt voorspoedig”, wordt daaruit geconstateerd. “De sfeer op het schip is nog steeds rustig en gemoedelijk. De samenwerking tussen de partners wordt als zeer goed ervaren. Het verzoek van het COA voor een verlenging tot 20 oktober 2024 wordt door alle partners gesteund, vanwege de hoge urgentie, het gebrek aan een alternatief en ook de constatering dat de locatie op dit moment goed draait.”

Aan enkele criteria wordt, net als bleek bij de evaluatie van augustus vorig jaar, niet volledig voldaan. Zo is de locatie nog steeds niet optimaal voor kinderen. “De opvang van kinderen op een tijdelijke noodopvanglocatie is suboptimaal, maar nu vanwege rust te verkiezen boven het opnieuw verplaatsen van ouders en kinderen naar een andere opvanglocatie.”

Volgens de verdeelsleutel van de spreidingswet moet Amsterdam 4479 asielzoekers opvangen. Op dit moment vangt de hoofdstad zo’n 4000 asielzoekers op, dus er moeten nog zo’n 500 plekken bij komen.

Dit is niet de eerste verlenging. Afgelopen september werd bekend dat de opvang een half jaar langer dienst zou doen, dus tot 4 april. Op dit moment zijn de meeste opvangplekken tijdelijk, zoals ook het asielschip. De gemeente streeft naar meer permanente opvang en is hier al mee bezig. Zo start dit jaar in de Houthavens de bouw van een opvanglocatie voor vijfhonderd asielzoekers.