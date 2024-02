Schoonfamilie houdt vast aan onschuld in Marumse zwembadmoord

De veroordeelde schoonfamilie van de vermoorde Jan Elzinga (40) zegt nogmaals geen enkele betrokkenheid te hebben bij zijn dood. Dat stelden zij op de tweede dag van het hoger beroep van de zogenoemde Marumse zwembadmoord.

Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt deze week in hoger beroep de zaak die draait om de moord op Elzinga. Hij werd in 2012 doodgeschoten in de buurt van een zwembad in het Groningse Marum. De toenmalige vriendin van Elzinga, haar moeder, haar broer en een 59-jarige man uit Kampen zouden de moord beraamd hebben. De ex-schoonfamilie en de toenmalige vriendin kregen eind 2022 door de rechtbank een celstraf van twintig jaar opgelegd. De man uit Kampen kreeg zeven jaar cel. Zij zijn in hoger beroep gegaan.

De toenmalige vriendin Monique H. zei dat het “nergens op slaat” dat ze van hem af wilde. “Zijn urn staat nog altijd thuis en ik heb een tatoeage met zijn as. Wij hebben een goede tijd gehad samen.”

Ze wees erop dat er mogelijk een andere reden zou moeten zijn waarom Jan om het leven is gebracht. “Ik ben in die tijd meerdere keren achtervolgd, ik voelde me niet veilig.”

Eerder kregen de uitvoerders, schutter Pascal E. en handlanger Willem P., celstraffen van vijftien en twintig jaar opgelegd. P. sloot in de gevangenis met het OM een deal voor strafvermindering en werd zo kroongetuige. Hij stelt dat H., haar broer en haar moeder de moord beraamden. Volgens P. wilden ze Elzinga vermoorden omdat hij vreemdging en zijn vriendin zou hebben mishandeld.

P. gaf later toe bewijsmateriaal te hebben gemanipuleerd. Hij zou sms-berichten tussen hem en de broer van H. hebben bewerkt. De rechtbank in Groningen vond P. desondanks betrouwbaar genoeg en ging over tot veroordeling.

Volgens H.’s broer Marcel zou de dood van Jan mogelijk een gevolg kunnen zijn van een conflict tussen Jan en de uitvoerders van de moord. “De enige reden die ik kan bedenken dat mijn naam wordt genoemd is omdat wij als familie dicht bij hem stonden. Ik heb nooit problemen met Jan gehad.”

Woensdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.