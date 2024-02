Advocaat kroongetuige: op lagere straf gehoopt

De advocaat van kroongetuige Nabil B. had de door de rechtbank opgelegde straf van tien jaar cel verwacht, maar had gehoopt op een lagere straf. Tegen B. was in ruil voor de belastende verklaringen die hij had afgelegd over zijn medeverdachten in het Marengo-proces een fors lagere straf geëist.

Advocaat Onno de Jong liet na afloop weten dat de rechtbank meer van de straf had kunnen afhalen. Het proces duurde volgens de rechtbank te lang en B. werd op één punt in de aanklacht vrijgesproken. Daar is volgens De Jong geen rekening mee gehouden. Andere verdachten kregen wel een lagere straf omdat het proces zich zo lang had voortgesleept. Of B. zich bij zijn straf neerlegt of in beroep gaat, kan zijn advocaat nu nog niet aangeven.

De rechtbank noemde B. “een betrouwbaar verklarende getuige”. “De kroongetuigenverklaringen mogen daarom gebruikt mogen worden voor het bewijs.”