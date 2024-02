OM tevreden dat alle 17 Marengo-verdachten veroordeeld zijn

Het Openbaar Ministerie is tevreden dat alle zeventien verdachten in het Marengo-proces zijn veroordeeld. “De nabestaanden van de slachtoffers weten nu wie verantwoordelijk zijn voor de dood van hun naasten”, zei een woordvoerder van het OM.

De rechtbank legde hoofdverdachte Ridouan Taghi en twee anderen een levenslange celstraf op. De overige verdachten werden veroordeeld tot celstraffen tussen de 1 jaar en 9 maanden en bijna 30 jaar. Het OM kan nog niet zeggen of het in hoger beroep gaat.

Het Marengo-proces draaide om zes moorden, een aantal moordpogingen en voorbereidingen voor moorden. Rondom het proces werden nog eens drie moorden gepleegd in de kring rond de kroongetuige. Ook heeft het proces te lang geduurd, meende de rechtbank. “Ondanks alles wat er gebeurd is, dat deze zaak zes jaar heeft geduurd, liggen er vandaag zeventien vonnissen, het recht heeft in deze zaak gewoon zijn loop gehad zoals in alle zaken”, zei de OM-woordvoerder.