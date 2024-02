Arriva denkt dat treinreis in Nederland goedkoper kan

Als de NS de prijzen van treinkaartjes volgend jaar flink zou verhogen, betekent dit niet automatisch dat treinen met Arriva dan eveneens flink duurder wordt. De op een na grootste spoorvervoerder in Nederland ziet daarnaast kansen om treinreizen op termijn goedkoper te maken.

Een woordvoerster van Arriva zegt de berichten van NS over de prijzen “met belangstelling” te volgen. Bij Arriva is een besluit over de prijzen voor volgend jaar nog niet genomen. “Wij hebben als Arriva echter andere opdrachtgevers en andere afspraken waardoor onze tarieven geheel losstaan van deze NS-ontwikkelingen.”

Bij de presentatie van de jaarcijfers van de NS gaf NS-topman Wouter Koolmees dinsdag aan dat treintickets naar verwachting per 1 januari 2025 flink duurder kunnen uitvallen. De NS heeft vorig jaar opnieuw flink verlies geleden en merkt dat er sinds de coronacrisis nog altijd minder mensen reizen met de trein.

“Uiteraard herkennen wij als regionaal vervoerder zeker ook de door NS bij deze tariefontwikkeling geschetste problemen zoals afname van het aantal reizigers en de gevolgen van uitgestelde investeringen in de spoorinfra”, zo klinkt het bij Arriva. “Daarbij wil Arriva echter verder kijken en zetten wij eerder in op het zien en benutten van kansen. Wij zijn ambitieus en denken dat het spoornetwerk in heel Nederland een stuk aantrekkelijker en goedkoper kan worden georganiseerd.”

Arriva denkt dat de kosten zowel voor de reizigers als voor de overheid naar beneden kunnen. “Door de verbeterde aantrekkelijkheid zijn wij ervan overtuigt dat reizigersgroei snel kan gaan. Dat is ook de reden dat Arriva zich richt op nieuwe initiatieven op het spoor zoals het rijden van een nachttrein in het weekend.”

De woordvoerster wijst er ook op dat Arriva vorig jaar september een zogeheten open access-aanvraag heeft ingediend om vanaf 2026 op tal van spoortrajecten in het land te gaan rijden waar nu nog treinen rijden van de NS. “Het kenmerk van open access is dat het gaat om het bieden van vervoer op eigen risico en zonder subsidie van de overheid. Dit bewijst dat wij vooral kansen zien. Helaas omarmt het ministerie dit niet met het enthousiasme dat we zouden verwachten.”