Ook in buitenland veel aandacht voor veroordeling ‘kingpin’ Taghi

De veroordeling van Ridouan Taghi en zijn medeverdachten in liquidatieproces Marengo krijgt ook buiten Nederland veel aandacht. Media in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk berichten over de levenslange gevangenisstraf die de ‘drug kingpin’ uit Nederland krijgt opgelegd.

Het Belgische VRT NWS spreekt over een van de “grootste drugsprocessen ooit in Nederland” en legt lezers uit waarom het proces Marengo heet. De krant De Morgen stelt dat sprake is van een “monsterproces” dat jaren duurde en omgeven is met “zeer strenge veiligheidsmaatregelen”.

Ook de Britse krant The Guardian schrijft over de verregaande maatregelen rond de rechtbank. “Gemaskerde en bewapende agenten omringden de rechtbank, die bekendstaat als De Bunker”, bericht de krant. “Dat gebeurde terwijl de rechters, waarvan de namen niet bekend zijn en wiens gezichten niet worden getoond, de vonnissen voorlazen. Drones en een politiehelikopter hingen in de lucht.”

Taghi, die is veroordeeld voor meerdere moorden, wordt in buitenlandse media omschreven als een drugsbaron. Hij wordt op de site van het Franse Le Figaro een “baron de la drogue” genoemd en bij het Duitse Stern de “meistgesuchter Drogenboss der Niederlande”, de meest gezochte drugsbaas van Nederland. Het magazine spreekt over een “mammoetproces tegen de zogenoemde Mocro Maffia”.

Ook persbureaus, die internationale media voorzien van informatie, berichten veelvuldig over de zaak. Het Franse AFP legt uit dat de zaak rond ‘kingpin’ Taghi draait om een reeks moorden die Nederland heeft geschokt. Het Britse Reuters spreekt over een “megaproces” en “een van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis”.