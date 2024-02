Ook SGP wil liefst meerderheidskabinet PVV, VVD, NSC en BBB

Als het aan de SGP ligt, vormen PVV, VVD, NSC en BBB samen een kabinet. “In wat voor variant dan ook”, zei SGP-partijleider Chris Stoffer na zijn gesprek met informateur Kim Putters. Zijn voorkeur is een meerderheidskabinet. Als dat niet haalbaar is, kan wat Stoffer betreft worden gedacht aan een “minderheidsvariant”. Als ook dat niet lukt, is een extraparlementair kabinet pas een optie.

De SGP wil aan een dergelijk kabinet geen bewindspersonen leveren. “Ons past een bescheiden rol.”

Volgens Stoffer hebben kiezers bij de vier partijen de verantwoordelijkheid neergelegd om een kabinet te vormen, “in welke vorm dan ook”.

Een meerderheidskabinet met die vier partijen lijkt nu weliswaar ver weg, maar volgens Stoffer is de kans daarop niet verkeken. “In het verleden heb je wel eens gezien dat kabinetten die helemaal niet leken te lukken, het uiteindelijk toch weer zijn geworden. Dus zeg nooit nooit.”