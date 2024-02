Ontsnapte tbs’er noemt neersteken ex in Soest ‘heel vervelend’

Tbs’er Kendrick M., die op 30 november 2022 tijdens zijn begeleid verlof vanuit de Pompekliniek in Nijmegen vluchtte en ervan wordt verdacht diezelfde dag zijn 27-jarige ex in Soest meerdere malen met een mes te hebben gestoken, vindt het “heel vervelend” dat “het fysiek is geëscaleerd”. “Voor haar, maar ook voor mij.” Dat zei hij in de rechtbank van Utrecht tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

M. (33) zat sinds 2018 vast voor doodslag. Hij bracht in 2012 zijn 20-jarige vriendin in Rotterdam om het leven en kreeg daarvoor acht jaar cel opgelegd, en ook tbs. Hij rende tijdens zijn tbs-verlof weg toen hij met zijn begeleider in de Kruidvat aan het winkelen was en stapte in een klaarstaande auto.

M. liet zich naar Soest brengen, waar zijn ex, die net de relatie had verbroken, met haar zoontje van vijf jaar oud woonde. Zij verklaarde volgens de rechter dat zij erg schrok toen M. voor haar neus stond. M. zou haar en haar zoontje naar binnen hebben geduwd en de deur op slot hebben gedaan. “Daar gooide Kendrick mij op bed en wurgde hij mij. Ik kon even niet ademhalen. Hij sloeg mij met zijn vuisten. Er ging een tand los. Kendrick zei dat één van de twee dood zou gaan: of ik, of mijn zoontje”, zo had het slachtoffer verklaard. M. ontkent dat hij haar probeerde te wurgen. “Het is niet zo gegaan. Ik wilde alleen mijn inloggegevens van de bank bij haar halen”, verklaarde M. tegen de rechter.

Het Openbaar Ministerie verdenkt M. van poging tot moord dan wel doodslag, en stelt dat M. de vrouw die dag meerdere keren te hebben gestoken in haar borst, zij, buik en rug. Na het steekincident is de man in Bergschenhoek bij Rotterdam aangehouden. Een 16-jarige jongen die bij de steekpartij is Soest was, is ook aangehouden. Die zaak wordt in de rechtbank van Utrecht achter gesloten deuren behandeld. Er zijn ook twee andere twee mensen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de ontsnapping. Het gaat volgens RTV Rijnmond om de moeder en de broer van de minderjarige. Het OM heeft nog niet besloten of zij worden vervolgd.