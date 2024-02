Dijk (SP) wil dat PVV, VVD, NSC en BBB het nog een keer proberen

De vier partijen die aanvankelijk met elkaar aan de formatietafel zaten, moeten nog een keer proberen tot een kabinet te komen, vindt SP-leider Jimmy Dijk. PVV, VVD, NSC en BBB moeten “eruit proberen te komen”, vindt de socialistische voorman. Daar mogen ze wat hem betreft best de tijd voor nemen, zolang de Kamer maar “niet geblokkeerd wordt” en ruimte krijgt om problemen op te lossen.

“Volgens mij zijn er vier partijen die makkelijk een meerderheid kunnen vormen”, stelt Dijk voor zijn gesprek met informateur Kim Putters. “Eén keer is het ze niet gelukt, dan kunnen ze het in ieder geval nog een keer proberen.”

Dijk vindt duidelijk dat er te snel naar alternatieven wordt gekeken voor een meerderheidsvariant tussen deze vier partijen, die bovendien gehoor zou geven aan de stem van de kiezer. “Na een ronde hoef je de handdoek niet in de ring te gooien en dat vind ik ook een beetje makkelijk als dit de uitkomst van de verkiezingen is.”

Terwijl die vier partijen “hun best doen en elkaar niet voor rotte vis uitmaken op Twitter”, moet de Kamer wel zaken kunnen oppakken. Dijk ziet “veel onrust in de samenleving”, en wijst onder meer op de ingrepen die nodig zijn in reactie op het vernietigende parlementaire-enquêterapport over het doorgeschoten fraudebeleid in de afgelopen decennia.