Margriet Schavemaker nieuwe directeur Kunstmuseum

Margriet Schavemaker wordt per 1 juni algemeen directeur van het Kunstmuseum in Den Haag en ook van het Fotomuseum, KM21 en Escher in Het Paleis in de hofstad. Zij volgt Benno Tempel op, die directeur is geworden van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Schavemaker is nu nog artistiek directeur van het Amsterdam Museum. Verder is ze bijzonder hoogleraar Media en Kunst in de Museale Praktijk aan de Universiteit van Amsterdam.

Schavemaker is ook jarenlang manager educatie, interpretatie en publicaties en ook curator bij het Stedelijk Museum Amsterdam geweest. “Met Schavemaker verstevigt en verbreedt Kunstmuseum Den Haag zijn positie als toonaangevend museum voor moderne kunst, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Vanuit grote kennis van de moderne kunst, vertelt zij nieuwe verhalen waarmee zij breed maatschappelijk mensen aanspreekt”, verwacht Jet de Ranitz, voorzitter van de raad van toezicht van de kunstinstelling.

“Wij hebben het volste vertrouwen dat het museum onder leiding van Schavemaker nieuwe wegen zal bewandelen en zo ook voor toekomstige generaties relevant, uitdagend en aansprekend zal blijven”, zegt ze verder. Schavemaker kijkt enorm uit naar haar nieuwe baan. “Kunstmuseum Den Haag is een van de meest iconische musea voor moderne en hedendaagse kunst in de wereld.”