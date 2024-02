Friese Staten stemmen tegen actief regenboogbeleid

De Friese Provinciale Staten hebben met een kleine meerderheid tegen actief regenboogbeleid gestemd. Dat was ook het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Niet alle coalitiepartijen waren het met het college eens, want de Fryske Nasjonale Partij (FNP) wilde wel dat er beleid zou komen.

GS willen geen actief beleid voeren ter emancipatie van de lhbti-gemeenschap, omdat dit volgens gedeputeerde Femke Wiersma (BBB) een taak van de gemeenten is. De provincie wil wel doorgaan met het voeren van intern regenboogbeleid en dit meenemen bij andere beleidspunten. De ongeveer 50.000 euro die ervoor was uitgetrokken, vloeit terug naar de algemene reserves.

Twee amendementen, van D66 en van ChristenUnie, haalden het net niet. Danny van der Weijde van D66 stelde in een amendement, samen met veel andere partijen, dat een motie uit 2022 moet worden opgevolgd met daadwerkelijk beleid. De ChristenUnie wilde dat het regenboogbeleid wat breder zou worden getrokken, zodat ook andere groepen geholpen kunnen worden bij discriminatie.

Een commissievergadering over hetzelfde onderwerp twee weken geleden was emotioneel beladen, met veel persoonlijke verhalen. In de Provinciale Staten waren de verhalen minder emotioneel, maar de Statenleden behandelden het onderwerp en elkaar met meer respect dan gebruikelijk. Iedereen leek ook hetzelfde idee te hebben: gelijkwaardigheid voor iedereen. Alleen vinden vooral de linkse partijen dat hier actief beleid voor moet worden gevoerd en zeiden andere partijen dat dit in de grondwet is vastgelegd en bij de gemeente hoort.