Presentatrices beschuldigen WNL-baas Bert Huisjes van wangedrag

Bekende presentatrices als Nikki Herr, Eva Jinek, Leonie ter Braak en Merel Westrik zeggen dat WNL-baas Bert Huisjes bij de omroep zorgt voor “een angstcultuur” en dat hij “onvoorspelbaar en onveilig” zou zijn. Dat vertellen zij, en verscheidene anonieme (oud-)medewerkers aan het AD.

Volgens Nikki Herr, die van 2017 tot 2022 onder meer Goedemorgen Nederland presenteerde, was “de strijd” met Huisjes niet te winnen. “Sterker: het kon ervoor zorgen dat je op het strafbankje moest. Dan werd je genegeerd of kreeg je te horen dat WNL misschien niet meer de plek voor jou was”, vertelt ze aan de krant.

Leonie ter Braak, ook voormalig presentatrice van Goedemorgen Nederland, spreekt van een “angstcultuur” bij WNL toen dat nog een aspirant-omroep was. “Ik ben vaak bang geweest mijn baan te verliezen.”

Ook Eva Jinek herkent zich in de verhalen van de presentatrices en (oud-)medewerkers, laat ze weten tegenover de krant. Jinek vertrok elf jaar geleden bij de omroep. “Het is niet voor niets dat ik daar zo kort heb gewerkt. Helaas, ik herken de verhalen.” Merel Westrik stelt dat Huisjes niet naar haar luisterde en dat er alleen maar “druk en dreiging” bij WNL was. De presentatrice besloot te vertrekken.

Er zijn ook medewerkers van WNL die Huisjes juist steunen. Presentator Rick Nieman (WNL op Zondag) herkent “echt niets” van de verhalen en Sven Kockelmann (Op1) zegt zich “geenszins te herkennen” in de beschuldigingen.

Het is “nodig” dat omroep WNL verbetert, reageert Huisjes. “Van de honderden medewerkers die in de afgelopen 12,5 jaar bij WNL werkten, hebben vijftien anonieme (oud-)medewerkers en tien mensen (met naam) nare ervaringen gemeld aan het AD. Dat vind ik erg te horen”, zegt de omroepbaas, die naar eigen zeggen al meerdere gesprekken heeft gevoerd over klachten.

Huisjes geeft toe dat hij in zijn werk “zeker fouten” maakt, maar dat het ook zijn taak is om de “redactionele koers” te bewaken. “Soms leidt dat tot stevige inhoudelijke discussies”, zegt hij. “Dat dit soms te stevig was, zoals genoemd, hoe menselijk ook, zegt alles over de ambities en betrokkenheid. Vroeger was dit meer dan nu. Te hard overkomen is zelden goed, dat onderschrijf ik.”

Omroep WNL kwam flink aan bod in het recent gepresenteerde rapport-Van Rijn, over de werkcultuur en grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroepen. In een enquête gaf 29 procent van de medewerkers het werk onder Huisjes een vijf of lager.