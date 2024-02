Oproep internationale media aan Israël: geef toegang tot Gaza

Verschillende internationale nieuwsomroepen, waaronder CNN, Sky News en de Britse omroep BBC, hebben Israël en Egypte woensdag in een open brief opgeroepen om voor “een vrije en onbelemmerde toegang” te zorgen voor journalisten tot de Gazastrook. Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober is het voor buitenlandse media nagenoeg onmogelijk toegang te krijgen tot de enclave.

De weinige verslaggevers die wel toegang kregen, moesten dat doen onder begeleiding van het Israëlische leger. Maar “konden daar met geen enkele Palestijn praten”, staat in de brief. Noodzakelijk is snelle toegang, via zowel Israël als Egypte. “Er is wereldwijd grote belangstelling voor de gebeurtenissen in Gaza en tot nu toe is de enige verslaggeving afkomstig van journalisten die daar al gestationeerd waren.”

Over de veiligheid van die, veelal op freelancebasis werkende Palestijnse verslaggevers, maken de briefschrijvers zich grote zorgen. “Ze lijden onder enorme stress en doen hun werk onder extreem gevaarlijke omstandigheden. En dat terwijl ze in de tussentijd ook hun families proberen te beschermen en ze van voedsel, drinken en een veilige slaap- of schuilplaats proberen te voorzien.”

De brief werd door in totaal 55 journalisten ondertekend. Onder hen waren onder meer Midden-Oosten correspondent Jimmy Bowen van de BBC, CNN-presentatrice Christiane Amanpour en Alex Crawford van Sky News. Andere journalisten die de oproep deden werken voor de Amerikaanse nieuwszenders ABC, NBC en CBS en de Britse omroepen ITV en Channel 4.

Volgens de laatste cijfers van journalistenorganisatie Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) zijn in het afgelopen jaar al zeker 72 Palestijnse journalisten gedood door (raket)aanvallen van het Israëlische leger. Het totale aantal omgekomen journalisten wereldwijd in 2023 staat volgens het CPJ op 99. De voorzitter van de organisatie omschreef de Gaza-oorlog eerder dit jaar als “dodelijkste conflict voor journalisten dat het CPJ ooit heeft gevolgd”.