Ruim 11.000 mensen vieren bijzondere ‘schrikkelverjaardag’

Ruim 11.000 mensen vieren vandaag, op schrikkeldag, hun verjaardag. Dat is bijzonder omdat een schrikkeldag maar eens in de vier jaar voorkomt. Op een gemiddelde dag zijn zo’n 40.000 mensen jarig, weet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

370 kinderen vieren donderdag hun eerste “echte” verjaardag. Zij zijn namelijk vier jaar geleden op 29 februari geboren. Acht mensen blazen voor de honderdste keer kaarsjes uit. De ‘schrikkeljarigen’ wonen verspreid over het land. Afgezet tegen het inwonertal wonen in Friesland, Flevoland en Zeeland iets meer mensen die op 29 februari jarig zijn dan in andere provincies.

Volgens het CBS is schrikkeldag ook een uitzonderlijk populaire dag om te trouwen. Februari is normaal gesproken namelijk niet erg in trek om in het huwelijksbootje te stappen. Op zaterdag 29 februari 2020, de laatste schrikkeldag en nog net voor de coronamaatregelen die een maand later zouden ingaan, trouwden 109 stellen. Op een normale zaterdag in februari waren dat er 53.