Putters blijft ook nog steeds zoeken naar meerderheidskabinet

Informateur Kim Putters blijft nog zoeken naar een meerderheidskabinet, hoewel NSC van Pieter Omtzigt opnieuw heeft aangegeven niet aan zo’n variant met de PVV te willen deelnemen. “Wij gaan niet in een meerderheids- of minderheidskabinet met deze drie partijen”, herhaalde Omtzigt woensdag na weer een gesprek met de informateur.

“Een groot deel van de Tweede Kamer heeft aangegeven dat men vindt dat er eerst gekeken moet worden naar een meerderheidskabinet met de vier partijen die de afgelopen maanden om tafel zaten”, reageerde Putters. Op de vraag of het geen tijdverspilling is, antwoordde hij: “ik ben een opdracht van de Tweede Kamer aan het uitvoeren. En een opdracht van de Tweede Kamer is geen dood paard.”

De informateur ontving woensdagochtend eerst PVV-leider Geert Wilders. Volgens hem zijn PVV, NSC, VVD en BBB “op elkaar aangewezen”. Later kwamen Omtzigt en BBB-leider Caroline van der Plas samen langs. Zij blijft ook hopen op een meerderheidskabinet. Maar Omtzigt zet daar duidelijk een streep door. “Alle partijen die hier aan tafel zitten, weten heel goed wat onze positie is”, zei hij na het gesprek met Putters.